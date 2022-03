F.1: Gp Bahrain. Sainz “C’è fiducia, obiettivo primo week-end pulito”

"Se ci sarà la possibilità di lottare per qualcosa di importante lo faremo", dice lo spagnolo della Ferrari SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – "C'è fiducia, i test sono andati lisci e siamo riusciti a concludere ogni giornata senza problemi di affidabilità portando a termine ogni programma. Chiaramente c'è da lavorare e sviluppare i dati ricavati". Così Carlos Sainz in conferenza stampa in vista del GP del Bahrain, prima prova del calendario del Mondiale di Formula 1. "L'obiettivo per la prima gara è quello di avere un week-end pulito, è importante non fare nulla di folle e imparare dalla vettura il più possibile – spiega lo spagnolo della Ferrari – Ma se ci sarà la possibilità di lottare per qualcosa di importante, ci proveremo. Report Fia su Abu Dhabi? Sono sempre molto interessato ai cambiamenti e a quello che può succedere. Dobbiamo imparare ma senza guardare troppo al passato, siamo a marzo 2022 e si parla ancora dell'ultima gara del 2021". (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Mar-22 10:31