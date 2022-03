F.1: Gp Bahrain. Verstappen “Fatto un buon passo in avanti”

"La struttura è promettente, è stato fatto il meglio possibile", dice il campione del mondo SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – "Credo che i test siano andati bene ma è troppo presto per dirlo. La struttura è promettente, penso che abbiamo fatto un buon passo avanti e che sia stato fatto il meglio possibile da parte nostra ma devi sempre cercare di migliorare". Queste le parole di Max Verstappen in conferenza stampa in vista del GP del Bahrain, prima prova del calendario del Mondiale di Formula 1. E sull'ultimo Gran Premio della passata stagione: "Non credo ci sia bisogno del report per capire cosa sia successo – dice il campione del mondo della Red Bull – Se le cose potranno essere capite meglio, benissimo". (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Mar-22 10:19