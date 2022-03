Sci Alpino: Italia subito fuori nel Team Event, trionfo svizzero

Federica Brignone è l'unica ad aggiudicarsi la run contro Antonia Kramer ROMA (ITALPRESS) – Il Team Event valevole per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino finisce nelle mani della Svizzera. Una gara contraddistinta da qualche giovane di talento e dalle numerose assenze dai big, che alla fine ha premiato la formazione elvetica formata da Darbellay, Simonet, Ellenberger e Janutin. Austria sconfitta per 3-1 nella finalissima. Sorriso anche per la Germania nella Small Final contro la Norvegia. La tradizione invece si conferma nefasta per l'Italia che partiva dai quarti di finale e non dagli ottavi come di consueto. A far fuori il tricolore formato da Federica Brignone, Luca De Aliprandini, Marta Bassino e Giovanni Borsotti è la formazione tedesca che sulla carta non vantava di certo altrettanti nomi di spicco. Ma le forze singole nel parallelo spesso si annullano e lasciano spazio a una motivazione non degna dei grandi eventi, da parte degli azzurri e non solo. La conferma arriva dalle parole di Federica Brignone, l'unica ad aggiudicarsi la propria run ai danni di Antonia Kramer: "Io sono scesa tranquilla, senza rischiare, anche perché la mia avversaria ha sbagliato in partenza. Con tutte le gare che abbiamo fatto, non le prepariamo queste. Non era infilata nel giorno giusto e sinceramente non mi interessa quello che è successo oggi. Detto questo, non volevo farmi battere". Prove di gigante anche per Luca De Aliprandini, non altrettanto veloce e battuto da Fabian Gratz per 44 centesimi: "La neve è molto scivolosa, ma è stata una buona cosa fare il team event oggi. Questa disciplina mi piace, ma ci sono ancora degli aspetti da migliorare. Da parte mia ci sono alcune caratteristiche che non riesco a migliorare nel parallelo. Faccio fatica ad avere una costanza di livello su più manche". L'altro qualificato per l'Italia in ottica gigante è Giovanni Borsotti, a sua volta in difficoltà sulle nevi di Courchevel e ko contro Julian Rauchfuss: "Faccio fatica a partire e questo influisce sempre nella mia performance. Non ho sfruttato a dovere la mia manche. Questo format fa fatica a prendere piede, diverso è quando ci sono i big. Fatto così lascia un po' il tempo che trova anche perché si corre su pendii sempre differenti". Sconfitta infine anche Marta Bassino contro la temibile Lean Duerr per soli 7 centesimi. L'appuntamento per domani è fissato con lo slalom gigante maschile e lo slalom femminile. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Mar-22 13:20