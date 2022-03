Calcio: Andreazzoli”Impegno non manca mai,battere Verona a ogni costo”

"La Mantia è un altro giocatore rispetto a qualche mese fa, può darci una mano", spiega il tecnico dell'Empoli EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli cerca di tornare al successo tra le mura amiche, ma col Verona non sarà una gara facile. Lo sa bene il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli che confida nei suoi ragazzi. "Se a qualcuno è sembrato che la squadra non metta lo spirito giusto, rispetto l'opinione ma mi trova in disaccordo – spiega l'allenatore massese -. Di solito il risultato pieno è una conseguenza di quello che si mette in campo, ma a volte si rimane fuori logica come in questo periodo. A una squadra come l'Empoli dobbiamo chiedere l'impegno massimo e questo non manca mai, né durante la settimana né durante le gare. Poi è chiaro che dobbiamo guardare a domani pensando di vincere a tutti i costi". Andreazzoli è conscio che quello con l'Hellas sarà un match dalle mille insidie. "Non credo che il Verona sia arrivato, considerando che in questa stagione è anche partito male – spiega Andreazzoli -. Ha i numeri di una squadra importante, affrontiamo un gruppo con grandi attributi. Tenteremo di fare il massimo, naturalmente a volte questo non basta. Fare punti in Serie A costa molta fatica, facciamo parte di un gruppo di squadre che non ha privilegi". "Credo che avremmo sottoscritto di essere a questo punto della stagione alla vigilia del campionato. Il Verona gioca con velocità – prosegue Andreazzoli -, lo conosciamo perché l'abbiamo affrontato sia in serie A che in Coppa. Abbiamo comunque le idee chiare e speriamo di poter utilizzare le stesse armi usate nelle altre gare". Andreazzoli infine fa il punto sui singoli e sulla possibile formazione. "Su Asllani mi sono già espresso, il ragazzo è molto equilibrato. Dobbiamo lasciarlo tranquillo. Vicario è più navigato, su di lui non ci siamo espressi ma si esprime lui con le sue prestazioni. Lui è sempre determinante e ha tanti margini di miglioramento. Abbiamo qualche problemino – puntualizza Andreazzoli -, non abbiamo certezze. Vediamo domani chi starà bene, ci baseremo sul lavoro del gruppo come sempre. La Mantia? È un altro atleta rispetto a qualche mese fa, ha già dimostrato di poterci dare una mano. Ce la dà sempre dentro lo spogliatoio, è uno dei possibili partenti dal primo minuto. Vogliamo utilizzare tutte le energie, poi vedremo se partirà dall'inizio". (ITALPRESS). mar/ari/red 19-Mar-22 14:52