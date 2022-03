Calcio: Mihajlovic “A Bologna sto bene, sono ambizioso,voglio il meglio”

"Battere l'Atalanta ci permetterebbe di superare il Torino, qui prima si lottava per non retrocedere" BOLOGNA (ITALPRESS) – Oramai i campionati del Bologna da alcuni anni a questa parte sono così. Pur mancando dieci partite (con il recupero con l'Inter ancora da fissare) e una posizione di classifica che non fa temere per la retrocessione ma che non può portare neppure a lottare per le coppe europee, la piazza pensa più alla prossima stagione che non al match di domani sera alle 20.45 al Dall'Ara con l'Atalanta. Soprattutto sapendo che in questi giorni è a Casteldebole il patron Joey Saputo e con lui Mihajlovic e Bigon, allenatore e direttore sportivo, si dovranno confrontare per capire se esistono le basi per portare ancora avanti il lavoro, oppure salutarsi: "Con Saputo non ho ancora parlato – ha detto Mihajlovic alla vigilia – perché abbiamo dovuto preparare la partita, sarà una cosa successiva. Confrontarsi è una cosa puramente normale. Io, come ho già detto diverse volte, sono contento di stare a Bologna ma non perché si sta bene o guadagno bene, ma perché voglio il meglio per la squadra e sono ambizioso". A proposito del campionato del Bologna Mihajlovic sembra fare quasi un bilancio: "Credo che ce la siamo sempre giocata contro tutti. Ci abbiamo sempre provato, poi ci sono state partite un po' così, ma dovute anche a situazioni che ci hanno reso le cose complicate. Vero che io vedo il palo come un gol sbagliato, ma ne abbiamo colpiti 17 di legni in campionato. La squadra è sempre andata in campo cercando di fare il meglio e domani faremo uguale". Entra poi nello specifico della parte tecnica: "Quest'anno abbiamo cambiato modulo per subire di meno, poi siamo tornati a cambiare per dare una svolta. Il percorso non si adatta a te, ma tu ti devi adattare al percorso. Prima giocavamo per fare un gol in più e ora per subire di meno. Le cose cambiano nel corso di una stagione. Si cerca sempre di fare il meglio nonostante le difficoltà. Ci teniamo, però, a finire bene, perchè conta tantissimo. Mancano 30 punti, vincere domani ci darebbe la possibilità di superare il Torino e arrivare all'undicesimo posto. Cercheremo da qui alla fine di guadagnare più punti possibili per raggiungere uno dei nostri obiettivi. Un altro obiettivo è valorizzare i giovani, cercare di integrare sempre più giocatori dalla Primavera dove ci sono 3-4 giocatori interessanti". "Noi abbiamo detto qual è il nostro obiettivo a inizio anno, ma trovatemi un'altra società che ha dichiarato i suoi obiettivi – ha aggiunto Mihajlovic -. Negli ultimi anni il Bologna lottava per non retrocedere fino a fine campionato e ora, invece, si parla di altro e quindi c'è stato un miglioramento. In queste ultime dieci partite vorrei una crescita da parte della mia squadra dal punto di vista caratteriale". Ha poi citato alcuni giocatori, cominciando dai nuovi, Aebischer e Kasius: "Stanno migliorando, ma non sono ancora pronti. Cerchiamo, una volta raggiunto un determinato risultato, di inserirli e valutarli al meglio. Hanno qualità, ma si devono adeguare alle mie richieste e al campionato italiano. Vignato, invece, è un giocatore forte che mi piace molto. Può ricoprire vari ruoli. E' un po' timido caratterialmente. Può migliorare tanto e ha ampi margini di crescita. Ultimamente ha avuto qualche problemino fisico, ma si è comunque messo a disposizione e questo dimostra tutta la sua voglia". (ITALPRESS). mf/ari/red 19-Mar-22 11:43