Calcio: Nicola “Affrontare Juve con coraggio, fiero della Salernitana”

"La nostra gente ci segue ovunque, vogliamo regalar loro una gioia", dice il tecnico SALERNO (ITALPRESS) – "Affrontiamo una squadra molto forte che ha una mentalità vincente e nell'ultimo periodo in campionato non è quasi mai andata in difficoltà". A dirlo è Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in vista della sfida di domani contro i bianconeri di Allegri. I campani sono a caccia di punti salvezza e – nonostante la gara di Torino sia parecchio complicata – non vogliono essere in alcun modo la vittima sacrificale: "La Juventus sa essere arrembante e rallentare i tempi, è una squadra che ha un livello di gestione della partita incredibile. Hanno grande capacità tattica e calciatori capaci di essere utilizzati in più ruoli, è una squadra che può far male in qualsiasi momento. Questa partita deve servirci per migliorare la mentalità di dover essere competitivi su tutti i campi e contro qualsiasi avversario, dobbiamo andare a giocare con coraggio e voglia di proporre gioco. Ogni squadra ha dei momenti in cui concede all'avversario, dovremo sfruttarli a pieno". La Salernitana è ultima in classifica, ma nelle ultime giornate ha raccolto diversi pareggi, utili a lasciare aperte ancora le possibilità – seppur minime – di rimonta: "I ragazzi stanno lavorando in maniera molto intensa e questo mi fa ben sperare, siamo tutti mentalizzati nel voler fare bene – ha proseguito il mister granata -. Dobbiamo leggere bene i momenti della gara e cercare di non far scivolare via le partite ma restare sempre aggrappati al risultato. Servirà essere ordinati e dimostrare di aver acquisito maggiore equilibrio nelle due fasi. Credo che i cambi saranno importanti, tutti dovranno sfruttare al massimo il minutaggio che avranno a disposizione. Servirà una prestazione intensa e gagliarda per dimostrare di giocarcela contro chiunque e cercare di ottenere il miglior risultato possibile". Dal suo arrivo sulla panchina dei campani, Nicola, ha provato a dare una chiara impronta alla sua squadra: "In queste settimane abbiamo voluto lavorare su un certo tipo di mentalità, è importante continuare a produrre gioco cercando di rischiare il giusto. Quello che a me interessa è vedere che stanno crescendo tutti. Vedo una bella mentalità di squadra e di questo sono orgoglioso". "Vogliamo costruire il nostro percorso e sfruttare queste undici partite per fare il meglio possibile. Ci sono ancora tanti punti da poter conquistare per raggiungere il nostro obiettivo – ha concluso l'allenatore della Salernitana -. Abbiamo la fortuna che la nostra gente ci segue ovunque, vogliamo fare una grande prestazione anche per regalare una gioia a loro". (ITALPRESS). mra/ari/red 19-Mar-22 14:12