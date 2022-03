Calcio: Roma, Mourinho “Anche Pellegrini recuperato per il derby”

"Finalmente tornano anche i tifosi, è questa la normalità" ROMA (ITALPRESS) – "Sono tutti recuperati e pronti per giocare, incluso Pellegrini. Lorenzo è in perfetto stato, non al 200%, ma si è allenato senza problemi e giocherà. Mancherà solo Spinazzola. Un derby non è mai una partita come le altre, ha qualcosina in più. Ma ne ho vissuti tanti, alle emozioni sono abituato". Queste le parole del tecnico della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della stracittadina contro la Lazio. Lorenzo Pellegrini si è allenato a Trigoria e sarà in campo davanti agli oltre 50.000 spettatori dell'Olimpico: "L'ambiente sarà più bello – ha detto il tecnico in conferenza – In questi anni si è giocato a porte chiuse e non è stato il derby dei tifosi. Adesso torna quasi la normalità, dove si confonde chi gioca in casa e chi fuori. Sarà più bello, il derby senza tifosi non è derby". Occhi puntati su Pedro, ex di turno: "La storia del suo addio deve raccontarla Tiago Pinto. Ha fatto nove gol per la Lazio? Bene per lui e per la Lazio". Poi, a chi gli chiede di Zeman che gli preferisce Sarri, Mou replica: "Ho venticinque titoli, non posso rispondere a Zeman che ha due Serie B. Un conto è Trapattoni, un conto è Zeman. A lui non posso rispondere". (ITALPRESS). spf/glb/red 19-Mar-22 19:16