Calciomercato: Juventus. Stampa, il Barcellona torna su Danilo

Secondo il Mundo Deportivo già in estate i catalani si erano fatti avanti per il brasiliano BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona torna su Danilo. Lo scrive il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, sottolineando che già la scorsa estate il club si era fatto avanti per il difensore brasiliano della Juventus. Non se ne fece nulla per i problemi economici della società azulgrana, ma anche per la ferma intenzione dei bianconeri di non cedere un giocatore che Massimiliano Allegri considera estremamente importante. Ecco perchè MD continua a ritenere difficile il suo ingaggio. La Juve, tra l'altro, starebbe lavorando per rinnovare il contratto di Danilo, in scadenza nel 2024. A Xavi piace sia come terzino destro che come centrale e il Barça non getta la spugna, ma ancora il Mundo Deportivo ricorda che il brasiliano si trova bene a Torino. (ITALPRESS). ari/red 19-Mar-22 11:23