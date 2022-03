Insaziabile Jacobs, oro nei 60 metri ai Mondiali indoor

Il campione olimpico beffa al fotofinish Christian Coleman BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs vince l'oro sui 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado con 6"41, nuovo record europeo e miglior prestazione stagionale assoluta. Entusiasmante la finale della Stark Arena, risolta al fotofinish con Jacobs che beffa lo statunitense Christian Coleman, grande favorito della vigilia e campione del mondo sui 100 a Doha, mentre Marvin Bracy che chiude terzo in 6"44. Lo sprinter azzurro, sulla pista che lo aveva tradito 12 giorni fa con la prima falsa partenza della carriera, si era scaldato con un 6"53 in mattinata per poi lanciare un segnale alla concorrenza già in semifinale: 6"45, miglior crono mondiale del 2022 e soprattutto nuovo record italiano che ritoccava di due centesimi quanto fatto dallo stesso Jacobs un anno fa a Torun. Tutto questo prima del 6"41 che lo porta anche sul tetto del mondo al chiuso. (ITALPRESS). glb/red 19-Mar-22 21:32