Calcio: Serie A, Andreazzoli “Andare in vantaggio ci ha tolto qualcosa”

"Ci manca la vittoria che pesa", ammette il tecnico dell'Empoli EMPOLI (ITALPRESS) – "La vittoria è figlia di solito della prestazione ed oggi non è stata all'altezza per guadagnare la vittoria. Paradossalmente l'essere in vantaggio ci ha tolto qualcosa. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio ma ci ha ingigantito il compito e non ce l'ha diminuito". Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, dopo l'1-1 col Verona. "Ci manca la vittoria che pesa, abbiamo smesso di giocare e il Verona è stato molto bravo a interpretare quello che dovevano fare, forse per la leggerezza della classifica – continua – Loro penso finiranno alla grande il campionato. Mi piace Tudor come persona, senza fronzoli, ed è schietto". "Ci mancano le vittorie, non le prestazioni – ha aggiunto Andreazzoli – Siamo fra le squadre meno attrezzate del campionato, lo sappiamo, i ragazzi si impegnano molto e siamo contenti anche di quello che abbiamo ottenuto oggi. Abbiamo guadagnato un punto sull'obiettivo che vogliamo raggiungere. Non dobbiamo accontentarci ma prendiamo e portiamo a casa. Vicario? Era in dubbio se giocare o meno, ha avuto la febbre negli ultimi due giorni, Stojanovic è rimasto a casa per la febbre, Pinamonti ha avuto la bronchite, accontentiamoci quindi del bel risultato fatto". (ITALPRESS). lc/glb/red 20-Mar-22 17:32