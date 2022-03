Calcio: Serie A, Mourinho “Serata speciale e Abraham giochi sempre così”

"In campionato le prime 4 finiranno così, dopo ci sono 4 squadre che lottano tra 5^ e 8^ posto" ROMA (ITALPRESS) – "Grande prestazione. La vittoria contro l'Atalanta fu molto solida, oggi è stato speciale perché sembrava che tutto quello che abbiamo pianificato siamo riusciti a metterlo in campo. Una vittoria meritata contro un avversario che nel secondo tempo ha giocato on orgoglio. Non ci sono dubbi su oggi, i ragazzi meritano questo risultato. Gli 'olè' del pubblico? Non mi piacciono né alla fine né al minuto 43 del primo tempo. E non mi piace che un giocatore in campo lo interpreta così, bisogna sempre avere rispetto per l'avversario". Così Josè Mourinho, ai microfoni di DAZN, commenta la vittoria nel derby. "Abraham? Io conosco le sue potenzialità e non parlo solo del gol. Parlo di come ha pressato, di come l'ha gestita; io esigo tanto da lui perché conosco il potenziale e deve giocare ogni partita con questo atteggiamento. In campionato le prime 4 finiranno così, dopo ci sono 4 squadre che lottano tra 5^ e 8^ posto. Siamo quattro squadre che giocano bene, che stanno migliorando le proprie potenzialità. Finire 5^ oppure 8^ fa differenza e vediamo se possiamo finire bene il nostro campionato", prosegue il tecnico portoghese. Infine una battuta sul possibile spareggio mondiale Italia-Portogallo: "Non dimentichiamo Turchia o Macedonia. La Turchia, per il Portogallo, sarà difficile. Non sarò neutrale, amo l'Italia, la ringrazio per tutto quello che mi ha dato ma tiferò Portogallo", conclude. (ITALPRESS). spf/lb/red 20-Mar-22 20:43