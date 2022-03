Calcio: Serie A, Tudor “Bella gara considerando difficoltà”

"Simeone? Ci sta sbagliare, bello il gesto di Barak" EMPOLI (ITALPRESS) – "Penso che per come siamo arrivati qui, con le problematiche che avevamo, abbiamo fatto una bella gara. Nel secondo tempo abbiamo spinto forte e potevamo vincerla sbagliando anche due rigori. Prendiamo un bel pareggio qui ad Empoli, ci sta". Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico del Verona, Igor Tudor, dopo l'1-1 del Castellani. "È bellissimo che Barak abbia fatto tirare il rigore a Simeone che glielo aveva chiesto, è un bel gesto, che conferma cio' che vedo ogni giorno ovvero la compattezza del gruppo, l'errore ci sta – ha aggiunto Tudor – Cancellieri ha fatto un eurogol, sono contento per lui perche' ha qualita' e doti incredibili. Deve lavorare, ascoltare ma oggi ha fatto un bel gol. Bessa ed Hongla hanno fatto bene, quindi sono contento. Abbraccio con Andreazzoli? Lo stimo per come mette la squadra in campo, da' identita' ai suoi uomini e apprezzo questo. Durante la pausa speriamo di recuperare qualche infortunato perche' vogliamo toglierci delle soddisfazioni anche nel finale di stagione. Comunque sono soddisfatto di chi ha giocato oggi, abbiamo dimostrato compattezza e voglia di non mollare fino alla fine". (ITALPRESS). lc/glb/red 20-Mar-22 17:31