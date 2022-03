Motomondiale: Gp Indonesia. Chantra vince in Moto2, Vietti 2°

Il pilota piemontese precede Canet e si consola con la testa del campionato MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Somkiat Chantra si aggiudica il GP d'Indonesia di Moto2. Sul circuito di Mandalika, il padrone di casa thailandese in sella alla Kalex va a prendersi il successo ai danni dell'italiano Celestino Vietti. Il pilota piemontese del Mooney VR46 Racing Team però si mette in testa al campionato a quota 45 punti. Completa il podio lo spagnolo Aron Canet (Kalex), mentre per Tony Arbolino, in pista sempre con Kalex, arriva un ottavo posto. (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Mar-22 08:18