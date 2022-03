Motomondiale: Gp Indonesia. Foggia vince in Moto3 e vola in testa

Il pilota romano del Leopard Racing batte gli spagnoli Guevara e Tatay MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Dennis Foggia vince il GP d'Indonesia di Moto3. Sul circuito di Mandalika, il pilota romano in sella alla Honda del Leopard Racing si aggiudica il secondo appuntamento della stagione davanti allo spagnolo Izan Guevara (GasGas), volando così in testa al campionato dopo il successo di Andrea Migno nell'esordio del Qatar. Completa il podio un altro iberico, Carlos Tatay (CFMoto) che precede il connazionale Sergio Garcia (GasGas). Tra gli italiani in top-10 spicca l'ottavo posto di Elia Bartolini (Ktm). (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Mar-22 08:06