Tennis: Torneo Indian Wells. Nadal piega Alcaraz, finale con Fritz

Il campione spagnolo supera in semifinale il suo giovane connazionale in tre set INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sarà Rafael Nadal a sfidare l'americano Taylor Fritz nella finale del "BNP Paribas Open", primo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta concludendo sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Nella seconda semifinale andata in scena nella notte italiana, il campione spagnolo, testa di serie numero 4, ha superato il giovane connazionale Carlos Alcaraz, 19esima forza del seeding, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. (ITALPRESS). mc/red 20-Mar-22 08:03