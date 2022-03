Calcio: “Bologna andava sanzionato”, ricorso Inter al Collegio Garanzia

La gara dello scorso 6 gennaio non è stata disputata perchè i rossoblù erano in quarantena ROMA (ITALPRESS) – L'Inter fa ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per il caso della partita non disputata lo scorso 6 gennaio contro il Bologna, dopo che l'Asl aveva messo in quarantena il gruppo squadra rossoblù. La società nerazzurra chiede l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, che aveva respinto il precedente reclamo sporto contro quanto stabilito dal giudice sportivo, ovvero la mancata sconfitta a tavolino del Bologna. All'epoca il giudice sportivo aveva riconosciuto che nessun addebito poteva essere imputato al club felsineo, citando anche un successivo provvedimento della Lega di serie A che aveva posticipato la sfida fra Cagliari e Bologna alla prima data utile dopo la fine della quarantena. Il giudice sportivo aveva dunque disposto che la partita venisse giocata ma l'Inter ha ora portato il caso davanti al Collegio di Garanzia, chiedendo di fatto lo 0-3 a tavolino. (ITALPRESS). glb/red 21-Mar-22 19:47