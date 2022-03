Calcio: Dalla Spagna “Sondaggio Roma per Guedes”

Il portoghese è in scadenza col Valencia nel 2023 VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Roma ha messo gli occhi su Goncalo Guedes. Il 25enne esterno portoghese è in scadenza nel 2023 e il Valencia – riporta 'Estadio Deportivo' – sa che l'estate prossima sarà l'ultima occasione per monetizzare una sua cessione. Guedes sta vivendo una grande stagione al Mestalla, le sue prestazioni non sono passate inosservate e diverse squadre, fra cui proprio la Roma oltre al Wolverhampton allenato da un altro portoghese, Bruno Lage, avrebbero effettuato dei sondaggi concreti. La scorsa estate pure il Siviglia aveva provato a farsi sotto ma la richiesta del Valencia era stata troppo alta e gli andalusi avevano fatto dietrofront. (ITALPRESS). glb/red 21-Mar-22 17:07