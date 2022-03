Calcio: Juve, problema all’inguine e Vlahovic salta impegni Serbia

L'attaccante escluso dai convocati per le amichevoli con Ungheria e Danimarca BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Dusan Vlahovic resterà a Torino durante la sosta per le nazionali. L'attaccante della Juventus, informa la Federcalcio serba, non potrà rispondere alla convocazione del ct Stojkovic per le amichevoli con Ungheria e Danimarca a causa di un problema all'inguine. Dopo le consultazioni fra gli staff medici di Juve e Serbia e i contatti fra Stojkovic e l'attaccante, è stato deciso che la cosa migliore da fare era rimandare a Torino Vlahovic, perchè possa sfruttare i prossimi giorni per recuperare. (ITALPRESS). glb/red 21-Mar-22 19:23