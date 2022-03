Tennis: Atp. Djokovic torna re, Berrettini resta 6°, Sinner 11°

Il serbo scavalca Medvedev in cima al ranking, Nadal sale al terzo posto ROMA (ITALPRESS) – I risultati di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale, cambiano volto alla top ten del circuito maschile, coinvolgendo un po' anche l'Italtennis. Dopo tre settimane deve infatti lasciare il trono il russo Daniil Medvedev, che a fine febbraio era diventato il 27esimo numero uno in classifica della storia interrompendo dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four. In vetta ritorna quindi Novak Djokovic, per quella che è la 362esima settimana complessiva al comando del serbo (record all-time), con appena 55 punti di margine sul moscovita. Grazie alla finale in California sulla terza poltrona si accomoda lo spagnolo Rafael Nadal (allunga la striscia record a 861 settimane consecutive in top ten), scavalcando il tedesco Alexander Zverev, mentre in quinta posizione si mantiene il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini si mantiene sulla sesta poltrona, con un margine di 230 punti sul russo Andrey Rublev, semifinalista nel primo dei due "1000" americani. Quindi all'ottavo posto il norvegese Casper Ruud e al nono il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, mentre il polacco Hubert Hurkacz scavalca di nuovo l'azzurro Jannik Sinner, questa settimana undicesimo a 39 punti dalla Top 10. Il trionfo a Indian Wells consente di salire sette posti allo statunitense Taylor Fritz, che fissa un nuovo best ranking al 13esimo posto. In chiave azzurra, è stabile Lorenzo Sonego al 21° posto, mentre avanza di due posizioni Fabio Fognini, ora 34°. Retrocede invece di 20 posti Lorenzo Musetti, collocato alla casella 76, così come indietreggiano Marco Cecchinato (93°, -1) e Gianluca Mager (97°, -5). In regresso anche Stefano Travaglia (n.113, -3) e Andreas Seppi, al 138° posto (-16). (ITALPRESS). mc/com 21-Mar-22 16:59