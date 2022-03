Lo svizzero sarà in tabellone con una wild card MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Stan Wawrinka è finalmente pronto a tornare in campo. Lo svizzero, 37 anni il 28 marzo prossimo, ha ottenuto una wild card per il Challenger di Marbella che scatterà fra una settimana. Wawrinka, sceso nel frattempo al 232esimo posto del ranking Atp, manca dal circuito dal marzo 2021, frenato da un infortunio al piede sinistro che ha richiesto due interventi chirurgici. (ITALPRESS). glb/red 21-Mar-22 16:54