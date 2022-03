Volley: Per Lube mercoledì recupero con Milano, poi play-off con Monza

Civitanova attesa dall'ultimo impegno di regular season, poi la serie con i brianzoli CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) (ITALPRESS) – L'ultima fatica di regular season, poi si volta pagina con i play off scudetto al via nel prossimo weekend. La Cucine Lube Civitanova, complice lo scivolone dell'Itas Trentino a Cisterna di Latina, nell'ultima giornata della prima fase ha mantenuto il secondo posto, ora matematico, nonostante la battuta d'arresto a Perugia con la Sir. I biancorossi, che per raggiungere l'obiettivo avrebbero potuto sfruttare anche il recupero del 5° turno di ritorno in programma mercoledì 23 marzo (ore 20.30) all'Eurosuole Forum contro l'Allianz Milano, devono reagire a una sconfitta comunque ininfluente dopo tre set combattuti con i Block Devils. La sfida di mercoledì con i meneghini è ormai poco più che un test in vista dei quarti di finale della SuperLega (al meglio dei due match su tre), che vedranno la Lube giocare in casa Gara 1 e l'eventuale Gara 3 con Vero Volley Monza, sodalizio settimo a fine regular season e in procinto di giocare con il Tours in Francia la finale di ritorno della Cev Cup. Gara 1 è in programma domenica all'Eurosuole Forum (ore 18), mentre Gara 2 è in calendario sabato 2 aprile all'Arena di Monza (ore 18). L'eventuale 'bella' andrebbe in scena nell'impianto civitanovese (in virtù del miglior posizionamento in classifica dei biancorossi) nella giornata di domenica 10 aprile alle 18. (ITALPRESS). glb/com 21-Mar-22 17:12