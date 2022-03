Basket: Eca esclude russe dalle coppe, Milano ai play-off Eurolega

L'Olimpia centra così l'obiettivo per il secondo anno consecutivo ROMA (ITALPRESS) – Il comitato esecutivo dell'ECA ha deciso di escludere la partecipazione delle squadre russe dall'Eurolega (Cska Mosca, Unics Kazan, Zenit St Petersburg) che dalla EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar) per la stagione 2021-22 a causa della guerra scatenata da Putin in Ucraina. Le stesse formazioni erano state sospese circa un mese fa, in attesa degli sviluppi di un conflitto che sembra lungi dal terminare. Tutti i risultati delle partite della stagione regolare contro squadre russe saranno di conseguenza rimossi da qualsiasi calcolo delle classifiche delle squadre di Eurolega ed Eurocup. Milano, che stasera giocherà sul parquet del Maccabi, è matematicamente promossa per il secondo anni di fila ai play-off di Eurolega; obiettivo raggiunto anche da Barcellona, Real Madrid e Olympiacos Pireo. (ITALPRESS). mc/red 22-Mar-22 16:56