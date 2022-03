Calcio: Ibrahimovic “Ho un po’ di paura nel pensare di smettere”

L'attaccante del Milan e della Svezia: "Continuero il più a lungo possibile" ROMA (ITALPRESS) – "Continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati. Ma bisogna stare bene in campo, senza soffrire. Ho anche una vita dopo il calcio in cui voglio sentirmi bene, ma ora non voglio pensarci, dobbiamo andare ai Mondiali". Parla così Zlatan Ibrahimovic, 40enne attaccante della Svezia impegnata nei play-off mondiali contro la Repubblica Ceca. L'attaccante del Milan, in scadenza questa estate, ammette di poter avvertire il trauma dello stop dopo una carriera straordinaria: "Non voglio pentirmi di aver smesso, voglio massimizzare completamente la mia carriera – sottolinea Ibra in conferenza stampa – Cosa succede dopo non lo so, come dico nel mio libro ho un po' di panico e paura nel pensare di smettere di giocare". Ibrahimovic non ha chiaro se il suo futuro sarà ancora nel calcio: "Non so se avrò un ruolo in questo mondo, vedremo quando sarà il momento. Potrei accettare di restare nel calcio oppure prendermi una pausa e sparire completamente. Al momento, non sono abituato a non giocare a calcio. Siamo programmati per svegliarci, allenarci, tornare a casa e riposare. Questo va avanti da 20-25 anni, quando non accadrà più sarà un problema". (ITALPRESS). mc/red 22-Mar-22 19:25