Calcio: Inter. Dopo Lautaro, anche Vecino positivo al covid

Il centrocampista era già partito per raggiungere l'Uruguay, ora resterà in isolamento in Sudamerica. APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Dopo Lautaro, anche Matias Vecino è risultato positivo al Covid, come ha confermato via Twitter la federcalcio uruguaiana. Il centrocampista era già partito per raggiungere i compagni, ora resterà in isolamento in Sudamerica. Oltre a lui e a Lautaro, alla ripresa degli allenamenti Inzaghi dovrà fare a meno di 12 giocatori chiamati con le rispettive nazionali. Barella e Bastoni fanno parte del gruppo azzurro che andrà alla caccia della qualificazione a Qatar 2022, con l'impegno di Palermo contro la Macedonia del Nord e poi, in caso di vittoria, con la trasferta contro la vincente di Portogallo-Turchia, sfida che vedrà protagonista un altro interista, Calhanoglu, che spera così di ritrovarsi i compagni di club in finale il 29. In Sudamerica l'Argentina ha già staccato il pass per i Mondiali, e le sfide contro Venezuela ed Ecuador saranno poco più che delle amichevoli: nelle file dell'Albiceleste, oltre a Correa, ci sono anche Franco e Valentin Carboni, i fratelli che militano nella Primavera dell'Inter. Sanchez e Vidal, invece, sfideranno prima il Brasile, già qualificato, poi l'Uruguay, in quello che potrebbe essere un incontro decisivo per definire la classifica finale del Sudamerica. Per tutti gli altri doppio appuntamento con le amichevoli: Dumfries con l'Olanda (non convocato l'infortunato De Vrij) giocherà contro Danimarca e Germania, Dzeko con la Bosnia sfiderà Georgia e Lussemburgo, Skriniar guiderà la Slovacchia contro Norvegia e Finlandia, Perisic vestirà la maglia della Croazia nelle gare contro Slovenia e Bulgaria. (ITALPRESS). bf/gm/red 22-Mar-22 20:28