Calcio: Olanda. Van Gaal positivo,niente panchina nel test con Danimarca

Sabato amichevole contro i danesi, martedì contro i tedeschi. Il ct non ci sarà AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Louis Van Gaal non guiderà l'Olanda dalla panchina nell'amichevole in programma sabato ad Amsterdam contro la Danimarca. Il commissario tecnico della nazionale orange, infatti, è risultato positivo al Covid e a sostituirlo saranno gli altri membri del suo staff: Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek. Quasi sicuramente Van Gaal salterà anche l'altro test di martedì contro la Germania. (ITALPRESS). ari/red 22-Mar-22 13:26