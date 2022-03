Calcio: U.21. Bove “Ho trovato un bellissimo gruppo”

"Fare bene in nazionale è l'unica cosa che conta ora". ROMA (ITALPRESS) – "Ho trovato un bellissimo gruppo, conosco gran parte dei ragazzi, li ho incontrati nei vari campionati giovanili. Conosco molto bene Matteo Cancellieri, siamo stati vicini di casa quando lui abitava a Roma". Lo ha dichiarato Edoardo Bove, centrocampista della Roma e convocato dalla Nazionale under 21 di Nicolato per gli impegni contro Montenegro e Bosnia nelle qualificazioni europee. "Fare bene in nazionale è l'unica cosa che conta ora – ha detto in conferenza stampa – Sono due partite fondamentali, dobbiamo vincere e dobbiamo impegnarci per dare il meglio. Faremo di tutte per portare a casa le vittorie". Nella memoria è ancora fresca la vittoria nel derby di Roma. Per Bove ingresso in campo nel finale: "Un'immagine del derby? Quella del tifo perché è stata un'emozione indescrivibile, sia in campo che fuori", spiega. (ITALPRESS). spf/gm/red 22-Mar-22 14:16