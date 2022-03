Mondiali2022: Nazionale. Italia-Macedonia, arbitra il francese Turpin

Giovedì la semifinale playoff per le qualificazioni mondiali al Renzo Barbera di Palermo ROMA (ITALPRESS) – Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Italia-Macedonia, semifinale playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma giovedì allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Con lui anche i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore come guardalinee, il quarto ufficiale di gara Benoit Bastien e gli arbitri Var Jerome Brisard e Delajod Willy. (ITALPRESS). ari/red 22-Mar-22 11:01