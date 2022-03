Volley: Cev Cup. Monza domani a Tours per mettere il trofeo in bacheca

I brianzoli in Francia per disputare la finale di ritorno dopo il 3-0 casalingo ROMA (ITALPRESS) – Cresce l'attesa in casa Vero Volley Monza: domani sera, mercoledì, sul celebre campo della Salle Grenon, andrà in scena la gara di ritorno della finale di CEV Cup 2022 contro il Tours VB. Forti della fondamentale vittoria per 3-0 all'Arena, frutto di una partita ai limiti della perfezione in fase break, ai brianzoli basterà prendersi due set per vincere il primo trofeo della loro storia. Qualora non vi riuscissero, avrebbero comunque un'ulteriore e immediata occasione di rivalsa, quella del golden set. Il netto successo ottenuto nella gara di andata pone il Vero Volley in una situazione di vantaggio, ma guai a sottovalutare i francesi: il Tours Volley-Ball, oltre ad essere primo indiscusso nel campionato transalpino, ha già eliminato dalla competizione la PerkinElmer Leo Shoes Modena negli ottavi e ha guadagnato l'accesso alla finale contro il PGE Skra Belchatow, rimontando la sconfitta dell'andata (3-2 in Polonia) imponendosi tra le mura amiche per 3-1. La squadra di Massimo Eccheli è alla seconda finale europea della sua storia dopo quella di Challange Cup persa in finale nella stagione 2018-2019, mentre la formazione allenata dal brasiliano Fronckowiak espone in bacheca una Champions League e una CEV Cup, vinta contro Trento nel 2017, oltre a numerosi titoli nazionali. (ITALPRESS). mc/red 22-Mar-22 19:02