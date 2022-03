Calcio: Bbc, contatti fra Manchester United e Ten Hag

L'allenatore dell'Ajax fra i principali candidati alla panchina MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United, secondo la "BBC", avrebbe già contattato Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, per offrirgli la panchina dei Red Devils nella prossima stagione. Ralf Rangnick, arrivato a novembre al posto di Solksjaer, lascerà a giugno e il tecnico olandese, assieme a Pochettino, Luis Enrique e Lopetegui, è uno dei candidati principali a succedergli. All'Old Trafford tengono d'occhio anche la situazione al Chelsea e il futuro di Thomas Tuchel che però ad oggi non ha manifestato alcuna voglia di andare via. Ten Hag, come Pochettino, è sotto contratto fino al 2023 ma i Red Devils sarebbero pronti a pagare un indennizzo all'Ajax. Il 52enne tecnico olandese è alla guida dei Lancieri dal dicembre 2017, vincendo due campionati e raggiungendo una semifinale di Champions. (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-22 12:21