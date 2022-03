Calcio: Il Maiorca esonera Luis Garcia, in arrivo Aguirre

La squadra è terz'ultima nella Liga MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Salta la nona panchina nella Liga. Il Maiorca ha ufficializzato l'esonero di Luis Garcia, il cui posto dovrebbe essere preso dal messicano Javier Aguirre. Garcia paga gli zero punti raccolti nelle ultime sei giornate di Liga, con 10 sconfitte in 12 partite che hanno fatto precipitare la squadra al terz'ultimo posto. A rincorrere la salvezza sarà Aguirre – ma manca ancora l'ufficialità – che dovrebbe legarsi con un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di permanenza nel massimo campionato. Aguirre, che in Spagna ha già allenato Osasuna, Atletico Madrid, Saragozza, Espanyol e Leganes, è atteso nell'isola domani. In precedenza avevano cambiato allenatore Levante (Javier Pereira per Paco Lopez), Getafe (Quique Flores per Michel), Elche (Francisco per Fran Escribà), Barcellona (Xavi per Koeman), ancora Levante (Alessio Lisci per Javier Pereira), Alaves (Mendilibar per Calleja), Cadice (Sergio Gonzalez per Cervera) e Granada (via Robert Moreno, Torrecilla ad interim). (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-22 12:50