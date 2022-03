Calcio: In Spagna sicuri “Kessiè ha già firmato col Barcellona”

Per l'ivoriano un quadriennale da 6,5 milioni a stagione BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Manca solo l'ufficialità ma Franck Kessiè sarà nella prossima stagione un giocatore del Barcellona. In Spagna danno per certa la firma sul contratto del 25enne centrocampista ivoriano in scadenza col Milan: l'accordo definitivo sarebbe stato raggiunto lunedì per un quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione. L'ingaggio di Kessiè fa il paio con quello, sempre a parametro zero dal Chelsea, del centrale danese Andreas Christensen ma il Barça non molla nemmeno Cesar Azpilicueta, pure lui in scadenza coi Blues. Il giocatore, al quale i blaugrana hanno offerto un biennale con opzione sulla terza stagione, è però in attesa di capire quale sarà il futuro del Chelsea visto che nel suo contratto è presente una clausola per il rinnovo unilaterale per un'altra stagione. Detto che nonostante le difficoltà Haaland resta l'obiettivo principale (il Barça avrebbe fatto sapere al suo entourage di essere pronto a pagare i quasi 80 milioni di clausola rescissoria), il Barça si sarebbe muovendo anche per Raphinha, esterno sinistro brasiliano in forza al Leeds e considerato il sostituto ideale di Dembelè, a fine contratto il 30 giugno e dato vicino al Psg. I blaugrana, secondo "Sport", avrebbero presentato una prima proposta da 35 milioni. Sul giocatore ci sono anche Liverpool e Bayern ma il suo agente è l'ex Barcellona Deco, in ottimi rapporti con Laporta. (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-22 11:25