Calcio: Macedonia. Milevski “Siamo pronti, mi aspetto bella gara”

"Sono fiero di far parte di questa nazionale" le parole del difensore Ristovski PALERMO (ITALPRESS) – "Se abbiamo studiato l'Italia? Ogni partita è diversa, ci sono giocatori diversi e può succedere di tutto". Lo ha detto il commissario tecnico della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera in vista della sfida di domani contro l'Italia di Mancini, valida per la semifinale delle qualificazioni playoff ai mondiali di Qatar 2022. "Quella del 2017 è stata diversa. L'atmosfera è ottima e cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Siamo pronti, ho tutti a disposizione e mi aspetto una bella partita". Poi sulle tattiche dell'Italia: "Ogni allenatore ha il proprio modo di giocare, rispetto Mancini e non a caso è diventato campione d'Europa. Dirò ai ragazzi di divertirsi e dare il loro meglio". "Sono fiero di far parte di questa nazionale e non c'è maggior orgoglio di giocare contro una squadra che ha vinto l'europeo" ha detto il difensore della Macedonia del Nord, Stefan Ristovski. "Giocatore più importante dell'Italia? Sono tutti forti, affrontiamo i campioni di Europa. Ci sono tanti campioni". (ITALPRESS). gm/red 23-Mar-22 19:47