Calcio: Milan. Maignan non preoccupa lo staff medico

Il portiere rossonero regolarmente al lavoro con la nazionale francese CARNAGO (ITALPRESS) – Dopo i tre giorni di riposo concessi da Pioli (anche l'allenatore è rientrato dal breve viaggio a Dubai per prendere parte all'Expo con Tomori e Diaz), il Milan è tornato al lavoro a Milanello, dovendo fare a meno dei 12 giocatori convocati dalle varie nazionali. Tra questi Maignan, che nelle scorse ore aveva fatto preoccupare lo staff medico rossonero dopo la notizia dal ritiro della Francia di problemi al tendine d'Achille. Nulla di preoccupante, hanno fatto sapere i medici della nazionale francese, tanto che il portiere ha regolarmente preso parte all'ultimo allenamento dei transalpini in vista del doppio impegno in amichevole contro Costa d'Avorio e Sudafrica. A Milanello, la squadra ha prima lavorato in palestra per poi spostarsi sul campo, dove ha svolto esercizi di tecnica, conclusioni in porta e una partitella finale. E se Pioli e i suoi si godono il primo posto in classifica, in società c'è soddisfazione per i conti dell'ultimo anno: secondo il report pubblicato sulla "Deloitte Football Money League 2022", l'analisi dei bilanci delle squadre di calcio, il Milan si trova al 19° posto con 216,3 milioni di euro di ricavi, con un aumento del 40% rispetto alla scorsa stagione. Secondo lo studio di Deloitte, i ricavi dei rossoneri derivano per una cifra pari a 147,2 milioni dai diritti tv (68%) e per 69,1 milioni dall'area commerciale (32%). (ITALPRESS). bf/gm/red 23-Mar-22 19:51