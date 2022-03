Calcio: Ufficiale, Brozovic rinnova con l’Inter fino al 2026

Il croato era in scadenza a fine stagione MILANO (ITALPRESS) – Si chiude la 'telenovela' legata al futuro di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato classe 1992, in scadenza a fine stagione, ha rinnovato con l'Inter fino al 2026. A ufficializzare la firma lo stesso club nerazzurro. Arrivato nel gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria, in occasione della vittoria contro l'Empoli (4-3) Brozovic ha segnato la prima rete con la maglia dell'Inter. Nella stagione 2019/2020 è stato inserito dalla Uefa nella squadra della stagione di Europa League e proprio in occasione della finale contro il Siviglia ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in nerazzurro. (ITALPRESS). glb/red 23-Mar-22 15:58