Nuoto: Coppa Len fondo, Paltrinieri la vince 5 km a Eilat

Il 28enne carpigiano precede allo sprint il francese Olivier EILAT (ISRAELE) (ITALPRESS) – Riparte il circuito di Coppa Len di nuoto di lunga distanza ancora dal Medio Oriente. L'ultima gara infatti furono le finali della Fina Marathon ad Abu Dhabi il dicembre scorso. Gli azzurri ritrovano l'olimpionico Gregorio Paltrinieri, peraltro bronzo olimpico di fondo, che promette spettacolo sul mar rosso a Eilat, sponda israeliana. In attesa della prima tappa del circuito europeo 2022, al via domani alle 7 italiane, questa mattina il 28enne carpigiano ha già messo il muso in acqua precedendo il gruppone nella 5 km locale chiusa in 51'25"6, bruciando allo sprint il francese bicampione mondiale e bronzo olimpico a Rio Marc Antoine Olivier (+0"1). Poi l'argento olimpico di Tokyo, proprio davanti l'azzurro, l'ungherese Kristof Rasovsky terzo a 2"8. Tra le ragazze, impegnate nella 2,5 km, davanti a tutte la transalpina, campionessa mondiale della staffetta 5 km a Budapest 2017, Oceane Cassignol (28'34"3) che precede l'azzurra Martina De Memme allo sprint (+0"2). (ITALPRESS). glb/com 23-Mar-22 11:39