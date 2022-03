Calcio: Danimarca, riecco Eriksen “Felice tornare in nazionale”

Nove mesi dopo l'arresto cardiaco, ecco il rientro dell'ex interista MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono felice di essere di nuovo in nazionale. Ci è voluto un po' ma sono tornato". Per Christian Eriksen è la chiusura di un cerchio. Lo scorso giugno, durante la gara con la Finlandia a Euro2020, l'ex interista era crollato a terra, vittima di un arresto cardiaco che sembrava dovesse mettere fine alla sua carriera. E invece, nove mesi dopo e con un defibrillatore impiantato nel cuore, eccolo di nuovo con la Danimarca, in vista delle amichevoli con l'Olanda sabato e la Serbia martedì. "Sono stato fortunato, è andata bene", confessa ancora Eriksen, 36 gol in 109 gare con la nazionale, tornato a giocare lo scorso 26 febbraio in Premier League con la maglia del Brentford. "E' bello riaverlo con noi", lo ha accolto il ct Kasper Hjulmand. (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-22 16:30