Calcio: Inghilterra, si ritira ex nazionale Defoe

L'attaccante, 39 anni, ha giocato con West Ham, Tottenham e Rangers LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jermain Defoe appende le scarpette al chiodo. Il 39enne attaccante inglese, che il mese scorso era tornato al Sunderland, in League One, dopo l'esperienza ai Glasgow Rangers, ha annunciato il ritiro: "E' stata una decisione davvero difficile – le parole di Defoe, che in carriera ha vestito anche le maglie di West Ham, Tottenham, Portsmouth, Bournemouth e Toronto FC oltre a 20 gol e 57 presenze in nazionale – Ho fatto il mio debutto nel calcio professionistico a 17 anni nel 1999 e sento che ora è il momento di ritirarsi. Il calcio mi resterà per sempre nel sangue, mi dà orgoglio guardarmi indietro e vedere quale fortunata carriera ho avuto. Adesso non vedo l'ora di trascorrere del tempo di qualità con i miei amici e la mia famiglia prima di pensare al prossimo capitolo della mia carriera". Di Defoe, oltre ai gol, sarà ricordata la sua amicizia col giovanissimo tifoso del Sunderland, Bradley Lowery, malato terminale morto a soli sei anni nel 2017 dopo una lunga battaglia col cancro. (ITALPRESS). glb/red 24-Mar-22 19:18