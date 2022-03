Il portiere romano, classe 1995, prolunga per altri tre anni con la Samp GENOVA (ITALPRESS) – Wladimiro Falcone e la Sampdoria insieme per altre tre stagioni. Il club blucerchiato, infatti, ha annunciato di "aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive" del portiere romano, classe 1995, fino al 30 giugno del 2025. In questa stagione il giocatore, partito come secondo di Audero, ha disputato 14 partite meritandosi il rinnovo. (ITALPRESS). ari/com 24-Mar-22 16:36