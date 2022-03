Calcio: U.21. Nicolato “Montenegro forte, vuole fare bella figura”

"E' una squadra molto compatta, che ha un grande senso del gruppo" FIRENZE (ITALPRESS) – "Gli avversari li conosciamo molto bene perchè abbiamo avuto tempo per studiarli. E' una squadra molto compatta, che ha un grande senso del gruppo e della patria come tutte le persone che vivono da queste parti. E' una squadra che riparte molto bene, con un centravanti di grande valore, che fa un calcio verticale, molto convinti, molto compatti e molto volenterosi sempre di fare bella figura, ed a maggior ragione penso vogliano farlo contro l'Italia". Lo ha detto il ct dell'Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, alla vigilia della gara in programma domani a Pogdorica fra Montenegro ed Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2023 parlando dell'avversario degli azzurrini. (ITALPRESS). lc/gm/red 24-Mar-22 14:21