F.1: Gp Arabia Saudita. Vettel ancora positivo, in dubbio per Jeddah

La Aston Martin attenderà venerdì prima di sostituirlo ancora con Hulkenberg ROMA (ITALPRESS) – Sebastian Vettel è ancora positivo al Covid-19. Lo rende noto su Twitter l'Astin Martin, che proverà fino all'ultimo a ritardare una decisione finale sull'impiego del pilota tedesco al Gp dell'Arabia Saudita. Qualora l'ex ferrarista non si negativizzasse entro venerdì, al suo posto a Jeddah correrebbe Nico Hulkenberg, così come accaduto già in Bahrain, prima tappa del Mondiale di Formula 1 dominata dalla Ferrari. (ITALPRESS). mc/red 24-Mar-22 11:27