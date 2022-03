Azzurri fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva

Italia – Macedonia 0-1. Questa sera allo Stadio Barbera di Palermo l’Italia di Roberto Mancini ha perso per 0- 1 con la Macedonia del Nord nella semifinale playoff dei Mondiali 2022 dicendo così addio alla manifestazione che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre 2022 fino alla finale in programma domenica 18 dicembre allo stadio ‘Lusail’. L’Italia ha perso così anche posizioni nel Ranking FIFA.