Orsini, censure sinistre: cosa pensano gli italiani del contratto Rai

Censure sinistre. Il Pd grida allo scandalo perché il professore Alessandro Orsini percepirà un cachet da 2000 € per apparire in tv, non una tv qualsiasi ma la televisione di Stato. Reo Orsini di non allinearsi al mainstream che vuole la Russia l’unico colpevole senza se e senza ma, dovrebbe pagare cara la sua posizione e non essere premiato.

Insomma non merita di essere pagato.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è stato tra i primi a tuonare su twitter: “Orsini è giusto esprima liberamente il suo pensiero, ci mancherebbe. Che io lo debba però anche pagare, anche no. Roba da matti”.

Ma gli italiani come la pensano? Facciamo un giro su twitter.

E i famosi virologi che guadagnavano cifre esorbitanti pur collegandosi soltanto da remoto? Quelli non scandalizzano i benpensanti? — 𝐴𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎 (@celia_s101) March 23, 2022

Vediamo se ho capito.

La RAI normalmente paga gli esperti che invita in tv e così ha fatto per il prof Orsini.

Tuttavia, alcuni politici del PD hanno contestato il contratto della RAI con Orsini.

Cioè, si dovrebbe pagare o meno un invitato in base al gradimento delle sue idee? — Massimo D’Antoni (@maxdantoni) March 23, 2022

Bianca Berlinguer sul compenso a Orsini: “I contratti Rai devono rimanere in Rai, non ho altro da aggiungere”.

Ti spiego una cosuccia: servizio pubblico significa che tu lavori per noi, non viceversa. Se vuoi tenere tutto segreto ti fondi una tua rete televisiva. — Marco Sampietro (@marco_sampietro) March 23, 2022

Io chiedo che la mia parte di canone che mi viene estorta in bolletta vada a comporre il compenso di Orsini, o, in subordine, che manco una lira vada a Fazio. — Cambiacasacca (@Cambiacasacca) March 24, 2022

IL PD si scandalizza di #Orsini pagato 2k a puntata. Come al solito il PD fa la voce grossa perchè è abituato a comandare.( senza consenso popolare) I veri scandali della Rai sono : contratti milionari di alcuni conduttori, rai3/rainews/raistoria totalmente in mano alla sinistra. pic.twitter.com/UfuGhWSc9U — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) March 24, 2022

Avete notato la crociata contro Orsini di tutti i politicanti?

Dicono tutti che la RAI non dovrebbe più invitarlo e pagarlo perché non dà notizie esatte sulla guerra.

Siamo in piena dittatura, non si può più esprimere la verità. Solo le loro bugie. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — Doluccia 🦋 #credicisempre (@doluccia16) March 23, 2022

Non fai a tempo a firmare un contratto da 12mila euro con la Rai che ti chiama subito Piazzapulita per l’ennesima ospitata la sera dopo. Ma non c’era la censura maccartista che imponeva il pensiero unico dominante?#orsini — Astuzia contadina 🏳️‍🌈🇪🇺 (@DarioBallini) March 24, 2022