Calcio: Concacaf. Canada ko ma a un passo dal Mondiale, Messico-Usa 0-0

Canadesi sconfitti in Costa Rica ma in testa al girone, davanti a messicani e statunitensi ROMA (ITALPRESS) – Ancora due turni da disputare, ma il prossimo dovrebbe decidere tutto o quasi. Giochi ancora aperti nelle qualificazioni della Concacaf ai Mondiali del 2022. Il Canada resta in testa al girone, ma perde in Costa Rica e anche la chance di chiudere ogni discorso già questa notte. Allo stadio "Nacional" di San José decide la rete di Borges in chiusura di primo tempo e con gli ospiti già in 10 per l'espulsione di Kaye al 34°. Un gol che impedisce al Canada di festeggiare la matematica qualificazione, ma soprattutto che permette ai Ticos di portarsi al quarto posto che vale gli spareggi con 19 punti, scavalcando il Panama (18) che inciampa in casa contro il fanalino di cosa Honduras, non andando oltre l'1-1 (Blackburn per i padroni di casa, Lopez per gli ospiti). Tornando al Canada, nonostante il ko resta in testa al girone con 25 punti, tre in più di Messico e Stati Uniti che, allo stadio Azteca, pareggiano 0-0 facendo un altro passo avanti verso il Qatar. In parità anche l'altra gara del girone tra due nazionali già fuori dai giochi qualificazione: Giamaica-El Salvador 1-1. Restano due turni da giocare, il prossimo potrebbe già dare le tre qualificate dirette. In calendario Canada-Giamaica, Stati Uniti-Panama e Honduras-Messico, mentre la Costa Rica andrà in El Salvador per tenersi stretto almeno il quarto posto che vale gli spareggi. Classifica: Canada 25 punti; Stati Uniti e Messico 22; Costa Rica 19; Panama 18; El Salvador 10; Giamaica 8; Honduras 4. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-22 09:29