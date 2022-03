Calcio: Fallimento azzurro su stampa estera “Italia persa nel deserto”

"Porca miseria", scrivono gli spagnoli di AS, "Mamma mia" gli inglesi del Mirror sorpresi dall'eliminazione dei campioni d'Europa ROMA (ITALPRESS) – "L'Italie perdue dans le desert". In realtà si è persa ancora prima di arrivarci nel deserto, visto che gli azzurri ai Mondiali del Qatar non andranno. Il titolo dell'edizione cartacea de "L'Equipe", con la foto di Verratti che cammina sconsolato sul terreno di gioco del Barbera mentre i macedoni si abbracciano, riassume comunque bene il fallimento dei campioni d'Europa, di un'Italia che per la seconda volta consecutiva manca la qualificazione al Mondiale. L'edizione digitale del quotidiano parigino sottolinea proprio il triste bis azzurro ("L'Italie encore au tapis") per poi parlare di "incroyable fiasco" dei campioni d'Europa. Il sito del giornale spagnolo "AS" scrive: "Italia estalla: porca miseria!". Sì esplode il progetto di una Nazionale che sognava in grande ed esplodono anche gli improperi dei tifosi azzurri, anche più coloriti di quello scelto da AS che poi parla di "Cataclismo historico". I connazionali di Marca restano colpiti dal "Caos y desastre de Italia" e aggiungono: "Tragedia en italiano se dice Trajkovski: segunda vez que les deja sin Mundial", ricordando il gol dell'ex Palermo che già nelle qualificazioni di quattro anni contribuì ai guai della Nazionale allora di Ventura. I portoghesi sono sorpresi, sicuramente anche sollevati e mentre si godono il successo per 3-1 nell'altra semifinale contro la Turchia, dedicano spazio anche agli azzurri. A Bola titola prima: "Escandalo! Està encontrado o adversario de Portugal", soffermandosi sullo 0-1 con cui la Macedonia espugna il Barbera guadagnandosi la finale proprio contro Cristiano Ronaldo e compagni. Poi c'è un secondo titolo e la foto di Berardi in ginocchio, che si dispera con le mani a coprire il volto: "Surreal: Italia falha segundo Mundial seguido". Proprio così, dopo l'edizione del 2018 anche quella del 2022 ci vedrà semplici spettatori. Gli inglesi (BBC e Daily Mail) parlano di campioni d'Europa storditi e a casa, di "Stivale silurato" (The Sun), mentre il Mirror si affida a un sempre efficace "Mamma mia" spiegandone il motivo: "European Champions Italy out of World Cup" dopo la sconfitta shock contro la Macedonia del Nord. I tedeschi (Bild) scrivono che l'Italia ha vissuto "Quali-desaster", Kicker parla di incubo azzurro e di una maledizione Mondiale che continua anche 256 giorni dopo il trionfo di Wembley. In Sudamerica si limitano a osservare che per la seconda volta consecutiva l'Italia non andrà ai Mondiali. Una cosa è certa gli azzurri mancheranno a tutti, anche ai rivali, anche alla Fifa, ma soprattutto agli italiani. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-22 10:41