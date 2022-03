Calcio: Fiorentina. Barone “Spero giocare in Europa prossima stagione”

"Abbiamo un finale di stagione importante, dobbiamo fare dei risultati ed avere continuità". FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi auguro di giocare in Europa già la prossima stagione. Abbiamo un finale di stagione importante, dobbiamo fare dei risultati ed avere continuità. Lì servono la squadra ed il mister che stanno facendo un ottimo lavoro. La società è dietro la squadra". Lo ha detto il direttore generale viola Joe Barone, a margine della presentazione del nuovo logo della Fiorentina, avvenuta oggi a Firenze. "Penso che stiamo passando dei bei periodi, abbiamo bisogno di continuità. Con l'investimento fatto da Rocco Commisso sul 'Viola park' abbiamo una buona base per il nostro futuro" ha aggiunto Barone, che poi ha sottolineato:"Noi siamo da tre anni in Italia, ci sono tante proprietà straniere" nel calcio italiano, "soprattutto americane e nord americane. Il calcio italiano ha bisogno di un'enorme riforma su tanti aspetti. Siamo una delle cinque 'top league' ma stiamo scivolando fuori da questa 'top league' in Europa. I ricavi sono una parte importante dello sport di oggi, che significano diritti tv e nuovi prodotti costruiti intorno alla serie A. Come ho detto ieri al presidente Gravina la Fiorentina è sempre a disposizione per aiutare con le nostre idee ed iniziative, pero' anche il calcio in Italia ha bisogno di riforme importanti cominciando dal settore giovanile e dal decreto crescita". (ITALPRESS). lc/gm/red 25-Mar-22 14:33