Calcio: Ibra “Giocherò ancora, non vedo qualcuno piu’ bravo di me”

"Non faccio programmi e vediamo che succede", le parole dello svedese CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – Prosegue a Milanello il lavoro di Stefano Pioli in vista della ripresa contro il Bologna dopo la sosta: la squadra è scesa in campo per svolgere alcune esercitazioni, una serie di torelli e una partita contro la formazione Primavera su tre tempi da 15 minuti. Da registrare le parole di Zlatan Ibrahimovic, che in occasione della visita a Maranello, dove ha incontrato il team principal della Ferrari Binotto e i piloti Sainz (con cui è salito in macchina per alcuni giri di pista) e Leclerc, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Uefa, in cui ha parlato del suo momento e del futuro che lo attende: "Gioco con molta emozione perché il Milan è un club che mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato – ha detto l'attaccante -. Il futuro deve ancora essere scritto, non faccio programmi e vediamo cosa succede. Non voglio ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. Voglio giocare il più a lungo possibile. La realtà è che giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora". "So che un giorno mi fermerò e che non avrò più quell'adrenalina – ammette ancora Ibra – È un problema per ogni giocatore, perché giochi a calcio per avere adrenalina e non puoi fare nient'altro perché siamo programmati così. Ogni giorno facciamo la stessa cosa. Ci svegliamo, ci prepariamo, ci alleniamo, mangiamo e ci riposiamo. Il giorno dopo è uguale. Fai queste cose per 20 anni e in cambio ricevi adrenalina. Quando improvvisamente ti fermi viene a mancare tutto, allora devi ricominciare da zero e iniziare qualcosa di nuovo". In giornata sono arrivate anche le dichiarazioni di Mikkel Beck, l'agente di Simon Kjaer, che ha parlato delle condizioni del suo assistito: "Simon sta recuperando molto bene – ha detto a MilanNews.it -. Sta seguendo il programma di riabilitazione. Non vede l'ora di tornare a giocare per il Milan. Il suo contratto? Dura altre due stagioni a partire dalla prossima estate. Una data per il rientro? Al momento no, lo deciderà il medico". (ITALPRESS). bf/glb/red 25-Mar-22 20:11