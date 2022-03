Calciomercato: Psg. L’Equipe “Anche Barça su Mbappè”, Club “No contatti”

La stampa spagnola raffredda la pista che porterebbe i catalani sulle tracce del francese BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo l'Equipe c'è anche il Barcellona su Kylian Mbappè. Non la pensa così la stampa spagnola, nè quella madrilena nè quella catalana. Il "Mundo Deportivo" è abbastanza diretto: "Fonti del club azulgrana ci hanno assicurato che non c'è stato nessun contatto". Il quotidiano catalano getta acqua sul fuoco, mentre a Madrid rassicurano ed escludono che possa essere così, spiegando che il destino del campione del mondo francese è quello di lasciare il Psg e vestire la maglia dei blancos. Secondo L'Equipe l'indiscrezione dell'interesse azulgrana per l'attaccante arriva proprio dal club parigino, ma proprio questo porta la stampa spagnola a ritenere che sia una manovra per cercare di sparigliare le carte, anche perché il Barça sarebbe più che altro concentrato su altri campioni come Haaland e Salah, un giocatore giovane dal grande futuro e un campione già affermato, il primo ha esigenze economiche più alte, il secondo non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Liverpool. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-22 13:48