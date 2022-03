Ecuador e Uruguay ai Mondiali, Colombia in corsa

Dopo Brasile e Argentina staccano il pass anche la 'Celeste' e 'La Tricolor' PALERMO (ITALPRESS) – Ecuador e Uruguay ai Mondiali. Insieme al Brasile e all'Argentina: sono queste le quattro sudamericane che andranno in Qatar, con Seleçao e Albiceleste che da tempo si erano già assicurate il pass. La Celeste aggancia gli ecuadoriani al terzo posto, battendo 1-0 il Perù allo stadio Centenario di Montevideo. La rete di De Arrascaeta permette a Suarez e compagni di centrare una qualificazione che a un certo punto sembrava lontanissima, tanto che a farne le spese fu il "Maestro" Tabarez, esonerato a metà novembre per far posto a Diego Alonso. L'Uruguay, grazie al successo di questa notte, a un turno dalla fine delle qualificazioni Conmebol, stacca di quattro punti i peruviani che restano al quinto posto con una lunghezza di vantaggio sulla Colombia, ancora in corsa per lo spareggio che oggi spetterebbe a Lapadula e compagni. Il 3-0 rifilato alla Bolivia a Barranquilla (reti di Luis Diaz, Borja, subentrato a Muriel, e Uribe) è fondamentale per la selezione di Rueda che scavalca il Cile. La Roja viene travolta dal Brasile, già da mesi qualificato, che al Maracanà di Rio de Janeiro vince 4-0 con il rigore di Neymar che sblocca il risultato, poi le reti di Vinicius, Coutinho (anche lui dagli 11 metri) e Richarlison. Per il Cile di Suarez, Vidal e Medel le speranze di andare in Qatar sono ridotte al minimo, ma la matematica non li condanna ancora definitivamente, mentre premia l'Ecuador, nonostante la sconfitta per 3-1 in casa del Paraguay. Segnano Morales e Almiron e c'è anche l'autogol di Hincapie, mentre la rete ecuadoriana è di Jordy Caicedo. Questa notte Argentina-Venezuela, sfida tra la seconda e già qualificata Albiceleste e la Vinotinto fanalino di coda. Poi nella notte italiana di martedì prossimo l'ultimo turno con Cile-Uruguay, Perù-Paraguay e Venezuela-Colombia che mettono in palio il quinto posto che vale lo spareggio. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-22 09:20