F.1: Gp Arabia Saudita. Aston Martin, Vettel out, Hulkenberg in gara

L'ex pilota della Ferrari, nei giorni scorsi positivo al Covid, costretto al forfait JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Sebastian Vettel è costretto ad arrendersi. Il pilota tedesco, secondo quanto annunciato dall'Aston Martin su Twitter, non è a disposizione, quindi ancora alle prese con la positività al Covid che non gli permetterà di partecipare al Gp dell'Arabia Saudita. Al suo posto, come già accaduto in Bahrain, toccherà ancora a Nico Hulkenberg. "Aspettiamo Sebastian al Gp d'Australia", sottolinea l'Aston Martin. (ITALPRESS). ari/red 25-Mar-22 09:59