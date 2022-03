F.1: Gp Arabia Saudita. Leclerc “Non sono favorito,Red Bull andrà forte”

"La vettura è solida, saremo nella mischia", dice il pilota della Ferrari JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – "Stiamo bene e ci sono sorrisi nel team dopo la vittoria. A Maranello non sono ancora tornato, ma lì sono tutti felici e motivati per la vittoria in Bahrain. Sono felice del bilanciamento della macchina che dà la fiducia per spingere. La vettura è solida e questo è positivo. Se sono il favorito qui? Non penso, ma saremo nella mischia, credo che la Red Bull sarà molto forte. A breve avremo le risposte, ma non voglio sentirmi favorito". Lo ha dichiarato Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. (ITALPRESS). spf/ari/red 25-Mar-22 13:30